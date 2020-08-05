نائب يحذر من صفحات الكترونية تدعي تسليف واقراض الموظفين

2020/08/05 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الاربعاء، وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة بالجرائم الإلكترونية إلى تعزيز جهودها وكشف أصحاب الصفحات التي تدعي تسليف واقراض الموظفين وتسرق المواطنين في وضح النهار واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم.وقال العقابي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “وردت إلى مكتبنا عدة شكاوى من مواطنين تعرضوا إلى …

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