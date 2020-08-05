سفينة مصرية فرغت شحنة قمح أوكراني في بيروت وقت انفجار الميناء

2020/08/05 | 15:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت "رويترز" عن مدير عمليات شركة شحن، الأربعاء، قوله إن سفينة بإدارة مصرية كانت تفرغ خمسة آلاف طن من القمح الأوكراني في بيروت حين وقع انفجار ضخم في الميناء لكن الشحنة "في حالة جيدة".

وقال فريد هاشم إن سوريين اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة مترو ستار أصيبا بجراح خطيرة وإن آخرين تعرضوا لإصابات.

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