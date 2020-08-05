الصناعة تجهز كهرباء الجنوب بـ30 محولة توزيع مختلفة السعات

2020/08/05 | 15:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الاربعاء، عن تجهيز كهرباء الجنوب ب30 محولة توزيع مختلفة السعات.

وقال مدير عام شركة ديالى عبد الرسول محمد عارف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة مستمرة باستنفار طاقاتها الفنية والهندسية للايفاء بالتزاماتها مع شركات ومديريات وزارة الكهرباء لتجهيزها بمحولات التوزيع وبكافة السعات من اجل دعم قطاع الكهرباء في ظل تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية".





واضاف أن "الشركة باشرت بتجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بـ(25) محولة توزيع سعة (400KVA ) و (5) محولات سعة (250KVA ) وفق العقد المبرم بين الطرفين والقاضي بتجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بـ( 1500) محولة توزيع مختلفة السعات".

واكد أن "الشركة ملتزمة بالجدول الزمني الخاص بالتجهيز بموجب العقد المبرم"، مشيرا الى ان "الشركة مستمرة لتلبية حاجة جميع شركات التوزيع ونقل الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء بمحولات التوزيع التي يتم تصنيعها بشكل كامل في معامل الشركة مع منح ضمان لمدة سنة كاملة".

يذكر ان الشركة باشرت خلال الاسبوع الماضي بتجهيز كهرباء بغداد بـ(200) محولة توزيع سعة ( 400KVA ) وبشكل مباشر.

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