الهجرة تكشف عن إصابة أحد نازحي مخيم (جم مشكو) بكورونا في دهوك

2020/08/05 | 15:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19" في مخيم جم مشكو للنازحين التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

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