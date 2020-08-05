2020/08/05 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تسجل 77 وفاة وأكثر من 2800 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تسجل 77 وفاة وأكثر من 2800 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).