الاتحاد الآسيوي يختار ثلاث دول لاستضافة دوري الأبطال والشرطة يلعب في البحرين

2020/08/05 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار البحرين والكويت والأردن من أجل استضافة مباريات المجموعات الأولى والثانية والثالثة على التوالي لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2020.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان على موقعه الرسمي: "تستأنف مباريات دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا يوم 23 تشرين الأول 2020، عندما يتقابل القادسية الكويتي مع ظفار العماني، في المقابل تستهل أندية المجموعتين الأولى والثانية عودة المباريات بعد ثلاثة أيام بتاريخ 26 تشرين الأول ، على أن تختتم مباريات المجموعات الثلاث يوم 4 تشرين الثاني".

واضاف: "وتقام مباراتي قبل نهائي منطقة غرب آسيا من جولة واحدة يومي 23 و24 تشرين الثاني ، على أن يقام نهائي المنطقة يوم 1 كانون الأول ، من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية بمواجهة الفائز من نهائي ملحق المناطق، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 12 كانون الأول 2020".

يشار الى ان فريق الشرطة العراقي يلعب في المجموعة الاولى الى جانب استقلال طهران والوحدة الاماراتي والاهلي السعودي.

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