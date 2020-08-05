2020/08/05 | 16:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]فرضت صحة دهوك في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، حجراً صحياً على مخيم "جم مشكو" للنازحين في قضاء زاخو شمال المحافظة بعد اكتشاف حالة اصابة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصاب موصلي يتسبب بحجر مخيم للنازحين في كوردستان) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصاب موصلي يتسبب بحجر مخيم للنازحين في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).