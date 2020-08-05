الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 2834 إصابة جديدة ووفاة 77 حالة وشفاء 2339 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 2834 إصابة جديدة ووفاة 77 حالة وشفاء 2339 مصاباً
2020/08/05 | 16:03 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ( 2339) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   303

بغداد / الكرخ      333

مدينة الطب        61

النجف الأشرف    150

السليمانية          54   

أربيل               84            

كربلاء             222

كركوك             57

ديالى               83

واسط              204           

البصرة             111

ميسان               69

بابل                 164  

الديوانية            64  

ذي قار             65

الأنبار               29 

المثنى               199     

نينوى                66 

صلاح الدين         21            

    

 

- الإصابات الجديدة: 2834 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   314

بغداد الكرخ     337   

مدينة الطب      50   

النجف            181

السليمانية        56        

أربيل            218

دهوك            83                

كربلاء        285 

كركوك       75   

ديالى          54

واسط         115 

البصرة       301

ميسان         104 

بابل           189 

الديوانية       107  

ذي قار        56

الأنبار          53

المثنى          68

نينوى          145 

صلاح الدين    43    

 

 

- الوفيات   77 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     9

بغداد الكرخ        6 

مدينة الطب        4

النجف             3 

السليمانية          4

   أربيل          6 

دهوك            2                 

كربلاء          5 

كركوك         5 

واسط           3 

البصرة         9  

بابل            9

الديوانية       4 

الأنبار         3    

المثنى          1                

نينوى           4                

  

مجموع حالات الشفاء: 98442  ( نسبة الشفاء  71.6  %)                       

مجموع الإصابات :   137556                                                 

الراقدون الكلي:         34020                                                     

الراقدون في العناية المركزة: 519                                                  

مجموع الوفيات:   5094

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 2834 إصابة جديدة ووفاة 77 حالة وشفاء 2339 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 2834 إصابة جديدة ووفاة 77 حالة وشفاء 2339 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).

واصل القراءة على الصباح
Sponsored Links