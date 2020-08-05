ما هي علاجات “كوفيد-19”  الواعدة؟..  وقائمة العقاقير المحتملة!  

2020/08/05 | 16:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ما يزال السباق مستمرا لإيجاد علاج يعمل على القضاء على فيروس كورونا، مع تواصل المرض المميت في الانتشار حول العالم.وفيما يلي قائمة بالعلاجات الواعدة واللقاحات المحتملة لـ SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ”كوفيد-19″.– “ريمديسيفير” (Remdesivir) كان العقار التجريبي المضاد للفيروسات، الذي أنتجته شركة Gilead Sciences، أول دواء حصل على ترخيص استخدام طارئ من […]

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