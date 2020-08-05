2020/08/05 | 16:07 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
ما يزال السباق مستمرا لإيجاد علاج يعمل على القضاء على فيروس كورونا، مع تواصل المرض المميت في الانتشار حول العالم.
وفيما يلي قائمة بالعلاجات الواعدة واللقاحات المحتملة لـ SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ”كوفيد-19″.
– “ريمديسيفير” (Remdesivir) كان العقار التجريبي المضاد للفيروسات، الذي أنتجته شركة Gilead Sciences، أول دواء حصل على ترخيص استخدام طارئ من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي علاجات “كوفيد-19” الواعدة؟.. وقائمة العقاقير المحتملة! ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ما يزال السباق مستمرا لإيجاد علاج يعمل على القضاء على فيروس كورونا، مع تواصل المرض المميت في الانتشار حول العالم.
وفيما يلي قائمة بالعلاجات الواعدة واللقاحات المحتملة لـ SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ”كوفيد-19″.
– “ريمديسيفير” (Remdesivir) كان العقار التجريبي المضاد للفيروسات، الذي أنتجته شركة Gilead Sciences، أول دواء حصل على ترخيص استخدام طارئ من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي علاجات “كوفيد-19” الواعدة؟.. وقائمة العقاقير المحتملة! ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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