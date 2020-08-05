الثلاثاء الدامي في لبنان وكارثية الحدث… ثلاث مسارات يكشفها توقيت الانفجار: فهل هو قيصر لبنان على الطريقة الأمريكية الإسرائيلية؟

2020/08/05 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الدكتورة حسناء نصر الحسين أمام هذا الخطب الجلل الذي أصاب دولة لبنان الشقيق بالحزن والألم والشلل لابد من البحث بخلفيات هذه الكارثة التي تعتبر الأشد عنفا ورعبا بعد كارثة هيروشيما اليابانية لعام ١٩٤٥ م واذا اجتمع السياسيون على الشبه الكبير بين كارثة هيروشيما والكارثة التي حلت ببيروت فهل فكروا بان تتشابه الحالتين من […]

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