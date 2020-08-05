الجيوش الالكترونية لا تبقى مع أحد لأنها تلهث خلف المال والمنصب

2020/08/05 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خضير العواد… الجيوش الالكترونية تستعمل لتضليل الشعوب من خلال نشر الأكاذيب ما بينهم للوصول الى غاية أو تحقق مخطط لا يتوافق مع الأغلبية فلهذا تتكون الجيش الالكتروني من أجل تغير تفكير الناس ومن ثم تحقيق الغاية المرجوة أو المخطط المنشود ، كما فعلت هذه الجيوش وكذلك الفضائيات بعقلية الإنسان العربي وغيرت تفكيره رأساً […]

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