تعالوا نتوقف لحظة امام هذا الكم الهائل من العنف في العراق! - صباح كنجي

2020/08/05 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صباح_كنجي يا إلهي..



أينَ السبيل إلى الانعتاق من ربقةِ كل هذا الطغيان..



وكيف سأستأصلُ شأفته بقوةِ كلماتكَ.



كيفَ أدحض شبهات الشر.



كيفَ أضعُ حداً لنمو الشر وظلاله؟ ليكف عن التفشي.ابتهال زرادشتيهل هي الصدفة أن تحدث مجموعة جرائم كبرى في زمن محدد لا يتعدى الأسبوع الواحد فقط في العراق؟يستوفني الأسبوع الأول من آب في كل سنة..



اتوقف امام سلسلة أحداث كبيرة حدثت في العراق في هذه البر ......





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