يسرا البريطانية (6) رواية - احمد جمعة

2020/08/05 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة ( 9 )جعلت من اليوم التالي والأيام التالية لمغامرتها الليلية نقلة جديدة في سلوكها أشبه ما تكون بالقفزة في الهواء، وقد لمح فلين التغيير المباغت الذي جرفها في الكلام والمظهر والجرأة، فساوره الشك في الأسباب، وتعمد نبشها بأكثر من إشارة منه، أنها على علاقة بأحد، كان الهدف من هذا التلميح هو التأكد من أن تحولها في المظهر خلفه شخص ما، وهي عادة غالباً ما تكون وراء العلاقات العاطفية، هذا الشعور لديه، ولد ......





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