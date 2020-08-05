مستشفى عراقي ينجح بإجراء عملية

2020/08/05 | 16:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسن وضعها بعد إجراء العملية (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال مدير مستشفى تكريت التعليمي، عمار الجوعاني، إن الملاكات الطبية في المستشفى أجرت عملية غسل الكلى لمصابة بفيروس كورونا.

وذكر الجوعاني في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "بجهود مميزة لكادر قسم الكلى الاصطناعية في مستشفى تكريت التعليمي، تم إجراء عملية غسل كلى تعد هي الأولى لامرأة مسنة مصابة بفيروس كورونا".

أضاف أن "المريضة تلقت العناية الكاملة وتحسن وضعها بعد إجرائها عملية الدليزة، فيما أشاد بـ"الكوادر الطبية والتمريضية الذين أجروا لها العملية".

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