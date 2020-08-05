قيادي بالحشد: اي مفاوضات مع الأمريكان لن تنجح

2020/08/05 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد القيادي في الحشد الشعبي عادل الكرعاوي، الاربعاء، ان اي مفاوضات وحوار مع الجانب الاميركي لن ينجح مالم تحقق ثلاثة امور خلالها.وقال الكرعاوي المتحدث باسم اللواء 19 انصال الله الاوفياء لـ/المعلومة/ ان “المفاوضات والحوار الاستراتيجي التي جرت بين العراق وواشنطن فشلت فشلا ذريعا بسبب تراكم عدة امور خلالاها لصالح الأمريكان على حساب السيادة […]

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