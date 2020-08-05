الهجرة تعلن اصابة احد نازحي مخيم جم مشكو بكورونا

2020/08/05 | 16:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاربعاء، عن اصابة احد نازحي مخيم جم مشكو بكورونا.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت “تقدم”، انه “تم اكتشاف حالة اصابة بفايروس كورونا في مخيم جم مشكو للنازحين بمحافظة دهوك لرجل نازح يبلغ من العمر ٣٩ سنة”، مبينا انه “تم عزل ثلاثون …

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