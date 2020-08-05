العراق يرسل أطباء ومساعدات طبية عاجلة الى بيروت

2020/08/05 | 16:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت السفارة العراقية في لبنان، عن ارسال طائرة مساعدات طبية وأطباء الى العاصمة بيروت، مساء اليوم الاربعاء....

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