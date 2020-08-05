الصحة تسجل 2834 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2339 حالة

2020/08/05 | 16:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2339 حالة.

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