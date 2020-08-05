الكاظمي: المؤسسة الامنية ضمن المؤسسات المشمولة بالاصلاح

2020/08/05 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان المؤسسة الامنية ضمن المؤسسات المشمولة بالاصلاح من اجل زيادة كفاءتها ومهنيتها، مشددا على ان الاصلاح يبدأ اولا من الجيش والشرطة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجرى، اليوم الاربعاء، زيارة …

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