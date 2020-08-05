الكرعاوي: اي مفاوضات مع الأمريكان لن تنجح

2020/08/05 | 16:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد المتحدث باسم اللواء 19 انصار الله الاوفيا عادل الكرعاوي، الاربعاء، ان اي مفاوضات وحوار مع الجانب الاميركي لن ينجح مالم تحقق ثلاثة امور.وقال الكرعاوي لـ/المعلومة/ ان “المفاوضات والحوار الاستراتيجي التي جرت بين العراق وواشنطن فشلت فشلا ذريعا بسبب تراكم عدة امور خلالاها لصالح الأمريكان على حساب السيادة العراقية”.واضاف ان “اي مفاوضات […]

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