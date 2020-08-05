2020/08/05 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بحث وزير البترول المصري طارق الملا التعاون في مجال البترول والغاز مع وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع خط الأنابيب البحري المشترك.ووفقا لبيان صادر عن الوزارة المصرية “ناقش الجانبان علاقات الشراكة بين البلدين في مجال البترول والغاز الطبيعي وآليات التعاون الجاري في هذا الصدد، تحت مظلة منتدى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر وقبرص تبحثان البدء في تنفيذ مشروع أثار غضب تركيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر وقبرص تبحثان البدء في تنفيذ مشروع أثار غضب تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).