لبنان حطام سفينة الحضارة - كمال غبريال

2020/08/05 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_غبريال نشأ لبنان على التمازج بين مكوناته الدينيةوتواصله مع العالم الغربي.



فكان منارة الحضارة في صحراء العرب المقفرة.



التي بدا لبنان في قلبها كياناً غريباً ومفارقاً لأسلوب حياة شعوبها.



وبدا بديموقراطيته مصدر حرج وتهديد لنظم حكمها القبلية والاستبدادية الشمولية.



فامتدت الأيادي لمكوناته السُنيٌَة والفلسطينية مع المخلب السوري، لتذهب بأهله للاقتتال طوال ١-;-٥-;- عاماً.



فانهار عمود وجوده وهو توافق أهل ......





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