العلاقات النيابية تتهم وزارة الخارجية بالقصور في متابعة الجرحى العراقيين في بيروت

2020/08/05 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /خاص… اتهمت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاربعاء، وزارة الخارجية بالتقصير في متابعة العراقيين في لبنان بعد حادثة التفجير، واصفة اجراءاتها بانها دون المستوى.وقال عضو لجنة العلاقات النائب مختار الموسوي لـ/المعلومة/ ان “الخارجية العراقية لم تتحرك بصورة فعلية وسريعة لمتابعة العراقيين في انفجار لبنان وهناك بطئ في الموضوع”.واضاف ان “ العراق بطيئ في […]

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