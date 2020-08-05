2020/08/05 | 16:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/المركز الخبري الوطني- افادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، بإخماد حريق النجف وبمساندة من الدفاع المدني في بابل وكربلاء والديوانية.وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: ان رجالهناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق النجف بإسناد من ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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