2020/08/05 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تفضل أن تكون غنيا في بلد فقير أم فقيرا في بلد غني؟ قياس مدى ثراء بلد ما ليس بهذه السهولة، الأمر لا يتعلق فقط بإجمالي الناتج المحلي بل يجب النظر إلى نصيب الفرد من هذا الناتج.وتقول مجلة “غلوبال فاينانس” إنه إذا أخذنا بعين الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي، فسنستنتج أن أغنى الدول، هي التي لديها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة عربية تتصدر دول العالم من حيث حصة الفرد من الناتج الإجمالي وكالة تقدم الاخبارية.

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