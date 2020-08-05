نائب يحذر العراقيين من صفحات بمواقع التواصل تسرق أموالهم

2020/08/05 | 17:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن كتلة النهج الوطني العراقي حسين العقابي، من وجود صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بعميات نصب واحتيال سرقة حسابات المواطنين في البنو...

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