2020/08/05 | 17:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاميرا ’ناس’ في أحد أحياء ’البستنة’: هل يستمر التمدد نحو الأراضي الزراعية؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 17:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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