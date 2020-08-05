2020/08/05 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي بمجموعة من المتظاهرين الخرّيجين، ويعد بتلبية مطالبهم••••••••••

زار رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مجموعة من الشباب المتظاهرين خرّيجي الكليات والمعاهد في أماكن تظاهرهم واعتصامهم، واستمع لمطالبهم وطروحاتهم.

ووعد سيادته بتلبية كل مطالبهم الحقّة، كما بيّن لهم أن الحكومة تواجه مشاكل تراكمية، تسببت بها سنوات من سوء الإدارة وإساءة التصرّف في القرار، وتفويت فرص التنمية، فضلاً عن غياب الخطط طويلة الأمد.

وقال سيادته: إن التحديات التي تواجهنا كحكومة هي تحديات كبيرة، وكل ما طرحتموه من مطالب هو حق مشروع ودستوري، إلّا أن حجم العمل المطلوب والجهد الواجب بذله هو جهد كبير، لكنّه لن يُعجزنا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن الخطوات التي شرعت بها الحكومة في تطويق منافذ الفساد، ومحاسبة المسيئين، وتصحيح مسار الإدارة، ستكون ذات أثر إيجابي على مجمل أداء الدولة والجهاز الحكومي، وإن مطالب المتظاهرين في كل أنحاء العراق تلتقي تماماً مع البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء5-آب-2020

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الأربعاء، 05 آب، 2020، إن منصب أمين العاصمة "دسم"، وهذا ما يجعل الكتل السياسية تتصارع بينها من أجل الحصول عليه.

وقال المطلبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين في محافظة ديالى، حسين الطائي، الثلاثاء (05 آب 2020)، عن جهتين احداهما حكومية يمكنهما مقاضاة ساسة اقاموا مؤتمرات وندوات عامة رغم انتشار فيروس كورونا.

وقال الطائي في حديث لـ( بغداد

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب جاسم البخاتي، الاربعاء (5 آب 2020)، عن توجيه رسالة منذ شهرين الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للقائه ومناقشة سبب الاصرار الحكومي على تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وقال البخاتي في حدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يلتقي بمجموعة من المتظاهرين الخرّيجين ويعد بتلبية مطالبهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يلتقي بمجموعة من المتظاهرين الخرّيجين ويعد بتلبية مطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).