صديقة رونالدو تطالب متابعيها بالدعاء للبنانيين بعد فاجعة المرفأ

2020/08/05 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

حرصت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، على تقديم الدعم والمواساة للشعب اللبناني، عقب الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ ميناء بيروت، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وشاركت صديقة الدون متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بمقطع فيديو من حادث الانفجار الضخم، وطالبت متابعيها:" بالدعاء لدولة لبنان لتتخطي تلك الكارثة التي شهدتها أمس".

ويواصل عدد كبير من النجوم والمشاهير حملتهم لدعم الشعب اللبناني عقب الحادث الأليم الذي شهده المرفأ الرئيسي في ميناء بيروت أمس، والذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتدمير الكثير من المنازل والمحلات التجارية.

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بغداد اليوم- متابعة

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بغداد اليوم- بغداد

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وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، إن "د

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