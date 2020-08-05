نائب يكشف عن تهديدات يتعرض لها أصحاب المشاريع الاستثمارية الخاصة

2020/08/05 | 17:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، اليوم الاربعاء، عن تعرض اصحاب مشاريع استثمارية خاصة لتهديدات من قبل بعض المتنفذين والمخربين ممن تقف خلفهم اجندات خارجية وداخلية تسعى لتخريب وضرب الاقتصاد والمنتج المحلي.وقال البديري في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “مشاريع القطاع الخاص والتي حققت الاكتفاء الذاتي والتقدم بالمجالات الانتاجية للبلد، تتعرض اليوم …

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