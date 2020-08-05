اهتمام ايطالي جديد للظفر بخدمات مدافع برشلونة

2020/08/05 | 17:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن اهتمام إيطالي جديد بضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، صامويل أومتيتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.وذكرت “سبورت” أن “روما مهتم بضم أومتيتي على سبيل الإعارة من برشلونة مع وضع شرط يتيح له إمكانية الشراء في نهاية موسم 2020/2021”.وارتبط أومتيتي في الأيام الماضية بإمكانية الانتقال إلى […]

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