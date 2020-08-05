المالية النيابية توجه سؤالا للحكومة حول كيفية تأمين متطلبات الانتخابات في ظل الازمة الاقتصادية

2020/08/05 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت اللجنة المالية النيابية سؤالا إلى الحكومة بشأن كيفية تأمين إجراء الانتخابات المبكرة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح أن اللجنة المالية في مجلس النواب لا تعلم كيف سيتم تأمين متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة، خاصة بعد إقرار قانون الاقتراض كحل للأزمة المالية الراهنة، مطالبا بإيضاح الوسائل التي سيتم الاعتماد عليها في تأمين الانتخابات.

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