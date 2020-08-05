2020/08/05 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في العراق مسجلا أرقاما قياسية بأعداد الوفيات والإصابات.

ووفق أحدث إحصاءات يومية لوزارة الصحة..



أعلنت الوزارة وفاة سبعة وسبعين شخصا، ليبلغ عدد الوفيات الكلي في البلاد منذ ظهور الفيروس نحو خمسة آلاف وأربع وتسعين حالة.

وفي أعداد الإصابات..



سجلت الصحة إصابة ألفين وثمانمئة وأربعة وثلاثين إصابة إضافية بالفيروس، يقابلها شفاء ألفين وثلاثمئة وتسعة وثلاثين شخصا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: وفاة 77 شخصا وتشخيص إصابة 2834 بفيروس كورونا يقابلها 2339 حالة شفاء في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: وفاة 77 شخصا وتشخيص إصابة 2834 بفيروس كورونا يقابلها 2339 حالة شفاء في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).