الكاظمي من وزارة الداخلية: لن أسمح بالضغوطات السياسية على العناصر الأمنية

2020/08/05 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على رفضه القاطع لتعرض القوات الأمنية للضغوطات السياسية من عناصر حزبية واجتماعية.

تصريحات الكاظمي جاءت خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية، بحسب ما أعلنه مكتبه الإعلامي.

ووفقا للبيان، فقد وجه الكاظمي القوات الأمنية في الوزارة بالاستعداد لحماية الانتخابات المقبلة وتوفير فرص عادلة للجميع.

وشدد رئيس الوزراء على الالتزام بقواعد العمل الأمني واحترام حقوق الانسان فضلا عن بناء جسور الثقة مع المواطن وفق القانون والعدالة، مشيرا إلى أن رجل الداخلية يمثل القانون وأي اعتداء عليه يمثل اعتداءً على الدولة.

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