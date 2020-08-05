الكاظمي للمتظاهرين: مطالبكم تلتقي تماماً مع البرنامج الإصلاحي للحكومة

2020/08/05 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان مطالب المتظاهرين في كل أنحاء العراق تلتقي تماماً مع البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، زار ، اليوم الأربعاء، مجموعة من الشباب المتظاهرين خرّيجي الكليات والمعاهد في أماكن تظاهرهم …

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