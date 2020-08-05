مجلة غلوبال تكشف حصة الفرد العراقي من الناتج الإجمالي القومي

2020/08/05 | 17:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اصدرت مجلة “غلوبال فاينانس”، تقريرا بشأن اغنى دول العالم خلال عام 2020، وحصة الفرد من الناتج القومي.وبحسب تقرير المجلة، ان”العراق يقع في المرتبة 83 من حيث اغنى الدول، وناتج الفرد فيه 18,025 دولارا”.وضم التصنيف 192 دولة وجاءت في المرتبة الاولى دولة عربية وهي قطر بنصيب الفرد من إجمالي الناتج […]

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