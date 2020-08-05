علماء يخترعون طريقة جديدة لإنشاء الأوعية الدموية الاصطناعية

2020/08/05 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت مجلة “أبليد سورفيس ساينس”، نقلا عن المخترعين الروس، أن الطريقة المبتكرة تيسّر علاج تجلط الأوعية الدموية، وأنها أكثر فعالية وأرخص مرتين تقريبا من نظيراتها.ويحتاج الأمر إلى الوعاء الدموي الاصطناعي عندما يكون من المستحيل إصلاح الدمار الذي أصاب الوعاء الطبيعي بالدواء أو من خلال العملية الجراحية.ويُزال الوعاء المدمر، والحالة هذه، ويُزرع […]

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