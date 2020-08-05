أربيل الأقرب لاحتضان معسكر اسود الرافدين

2020/08/05 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان مدينة أربيل، هي الأقرب لاستضافة معسكر المنتخب الوطني تحضيراً لتصفيات آسيا المزدوجة.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة هشام محمد لـ /المعلومة/ إن “مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، اقترح إقامة معسكر تدريبي لاسود الرافدين قبل المباريات الودية استعداداً للتصفيات”.وأضاف ان “كاتانيتش، طالب بإقامة المعسكر في تركيا ولكن […]

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