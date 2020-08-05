العراق.. شرطة بابل تنفي تعرض ساحات التظاهر إلى هجوم مسلح

2020/08/05 | 17:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندت قيادة شرطة محافظة بابل، الانباء المتداولة حول تعرض ساحات التظاهر السلمي الى هجوم من قبل مسلحين....

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