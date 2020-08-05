الأعرجي يؤكد للبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي رغبة العراق باستمرار التعاون المشترك

2020/08/05 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الامن الوطني قاسم الأعرجي، مع رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق بالنيابة، بيني جينس، سير أعمال البعثة في العراق.

الاعرجي وخلال استقباله لوفد البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي، أكد رغبة العراق باستمرار العمل مع البعثة في المجالات الأمنية وتقديم الدعم وتطوير العمل المشترك وتحديد المجالات وأوقات إنجازها، مشددا على إبراز ما تحقق من أعمال البعثة لصالح العراق منذ تواجدها عام ألفين وسبعة عشر.

بدوره قدم رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق إيجازا عن عمل البعثة وعلاقتها مع الوزارات العراقية المعنية والاعمال المخطط لها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تقديم مقترح إبرام مذكرة تفاهم مع مستشارية الأمن الوطني تتضمن التزامات البعثة الاستشارية ومتطلبات الحكومة العراقية.

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