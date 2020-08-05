2020/08/05 | 18:02 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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لجنة الخبراء تكشف عن أبرز التعديلات على الدستور: "وداعاً للكتلة الأكبر") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكدت لجنة الخبراء في تعديل الدستور، الاربعاء، أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتول...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لجنة الخبراء تكشف عن أبرز التعديلات على الدستور: "وداعاً للكتلة الأكبر") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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