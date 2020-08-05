لجنة الخبراء تكشف عن أبرز التعديلات على الدستور:

2020/08/05 | 18:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت لجنة الخبراء في تعديل الدستور، الاربعاء، أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتول...

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