شرطة الديوانية تكشف أسباب اعتقال نجل المنسق العام لتجمع القوى الوطنية

2020/08/05 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشات، اليوم الاربعاء، عن أسباب إلقاء القبض على نجل المنسق العام لتجمع القوى الوطنية في المحافظة.وقالت شرطة المحافظة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “نشرت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء خبرا يتعلق بإلقاء القبض على نجل المنسق العام لتجمع القوى الوطنية في الديوانية من قبل القوات الامنية …

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