سائرون يعلن إقامة دعوى جديد ضد الحكومة بشأن عقود الهاتف النقال

2020/08/05 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الأربعاء، إقامة دعوى رسمية على الحكومة بسبب تجديدها عقود الهاتف النقال.وقال العقابي لـ /المعلومة/ إن “شركات الهاتف النقال بذمتها أموال كبيرة للحكومة العراقية اضافة الى الخدمات الرديئة التي تقدمها والكلفة الباهظة لتسعيرة بطاقات الشحن والانترنت”.وأضاف، أنه “تم جمع تواقيع واقامة دعوى رسمية ضد الحكومة […]

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