2020/08/05 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجهت الهيئة العامة للكمارك ، اليوم الأربعاء كافة مراكزها الكمركية بالأسراع بجرد الحاويات المحملة بالمواد الكيمياوية والمواد الخطرة التي لم يتم تخليصها من حوزة الكمارك.وقالت الهيئة في بيان ورد لاخر الاخبار نسخة منه انها خاطبت مراكزها الكمركية العاملة في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لغرض تزويدها بجرد لهذه المواد الخطرة والجهات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تفجير بيروت ..العراق يتخذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزن ونقل المواد الكيمياوية والمواد الخطرة المركز الخبري الوطني.

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