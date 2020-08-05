الكاظمي يؤكد ضرورة الالتزام بقواعد العمل الأمني واحترام حقوق الانسان

2020/08/05 | 18:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مقر وزارة الداخلية، مشدداً على ضرورة الالتزام بقواعد العمل الامني واحترام حقوق الانسان .وذكر بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، ان الكاظمي اكد خلال الزيارة على ان “أبطال الداخلية قدموا التضحيات الكبيرة في محاربة الإرهاب والجريمة” .واضاف ان […]

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