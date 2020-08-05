الكاظمي يلتقي بمجموعة من المتظاهرين الخرّيجين ويعد بتلبية مطالبهم

2020/08/05 | 18:15 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مجموعة من الشباب المتظاهرين خرّيجي الكليات والمعاهد في أماكن تظاهرهم واعتصامهم، واستمع لمطالبهم وطروحاتهم.

ووعد بتلبية كل مطالبهم الحقّة، كما بيّن لهم أن الحكومة تواجه مشاكل تراكمية، تسببت بها سنوات من سوء الإدارة وإساءة التصرّف في القرار، وتفويت فرص التنمية، فضلاً عن غياب الخطط طويلة الأمد.

وقال: إن التحديات التي تواجهنا كحكومة هي تحديات كبيرة، وكل ما طرحتموه من مطالب هو حق مشروع ودستوري، إلّا أن حجم العمل المطلوب والجهد الواجب بذله هو جهد كبير، لكنّه لن يُعجزنا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن الخطوات التي شرعت بها الحكومة في تطويق منافذ الفساد، ومحاسبة المسيئين، وتصحيح مسار الإدارة، ستكون ذات أثر إيجابي على مجمل أداء الدولة والجهاز الحكومي، وإن مطالب المتظاهرين في كل أنحاء العراق تلتقي تماماً مع البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

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