الطائر الاخضر ينطلق لايصال المساعدات العراقية الطبية الى بيروت

2020/08/05 | 18:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اعلنت الخطوط الجوية العراقية، الاربعاء، انطلاق طائرة المساعدات الطبية الى بيروت.

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