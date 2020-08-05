"إنفينيتي" تستعد لإطلاق نسخة "QX55"

2020/08/05 | 18:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت شركة "إنفينيتي" للسيارات عن استكمال الاستعدادات للكشف عن سيارة "QX55" الجديدة يوم 11 نوفمبر المقبل، والتي تذعن العلامة من خلالها العودة إلى تصنيع فئة "الكروس أوفر كوبيه" التي طورتها قبل نحو عقدين من الزمن.

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