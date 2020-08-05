الصحة تؤكد على بقاء الإجراءات الوقائية وحظر التجوال خلال المدة المقبلة

2020/08/05 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، تشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين بتطبيق التعليمات الصحية، وفيما أشارت إلى عدم وجود أي تخفيف في الإجراءات الوقائية، كشفت عن قرب إعلان التعليمات والإرشادات الصحية بما يخص مراسم عاشوراء.وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا في وزارة الصحة حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة تتوجه لزيادة الإجراءات القانونية، بحق […]

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