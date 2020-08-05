لبنان.. النيران تتجدد بين الحين والآخر بمرفأ بيروت وعمليات البحث عن المفقودين مستمرة

2020/08/05 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت وسائل اعلام في بيروت، الأربعاء، بأن النيران تتجدد بين الحين والآخر في مكان الانفجار بمرفأ بيروت، لافتا إلى أن عمليات البحث عن عشرات المفقودين لا تزال مستمرة.وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اليوم، أن “هناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن”، في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع.[…]

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